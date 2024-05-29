الداخلية: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب الوزارة، في بيان لها، أسفرت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 12 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.