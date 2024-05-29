على طريقة الكتعة.. ضبط المتهمة بإجبار الأطفال على التسول في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، جهودها في مجال ضبط مرتكبي جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطرق.

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام إحدى السيدات بإجبار بعض الأطفال على التسول واستجداء المارة بالشوارع بالمنوفية.

بالفحص تبين قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – وزوجته) بالتسول واستجداء المارة باستخدام (5 أطفال أنجال الأول)، وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأطفال حال قيامهما بالتسول، واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.