"مش هقدر أعيش من غيرك".. شاب ينهي حياته بطريقة صادمة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل شاب فراق زوجته ورفيقة دربه، قلبه انفطر حزنًا على انفصالهما فقرر الرحيل من الدنيا بأكملها واختار طريقة بشعة أثارت دهشة وذهول المارة بالهرم غرب الجيزة.

مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة تلقى إخطارًا من الخدمات المعينة على أحد الطرق بوقوع حادث ووجود جثة شاب في الثلاثينات من العمر دائرة قسم الهرم.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين أن شابا ألقى نفسه تحت عجلات سيارة نقل؛ إثر مروره بأزمة نفسية تاركًا رسالة كشفت سبب إقدامه على تلك الخطوة "مش هقدر أعيش من غيرك" فيما نفى السائق تسببه في الوفاة قائلا: "لقيته تحت العجل فجأة".

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.