انخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 5:3 درجات على أغلب الأنحاء .

موضحا بأن من المتوقع أيضا أن يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء، بخصوص طقس الثلاثاء 11 يونيو وأشار البيان إلى إرتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

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