شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن توجه خلالها بالشُكر للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم، معربًا عن التقدير للملك عبدالله الثانى وسكرتير عام للأمم المتحدة لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.



الرئيس السيسى

الشكر للأردن على استضافة هذا المؤتمر المهم

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