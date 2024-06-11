استولى على 7.5 مليون جنيه.. سقوط "مستريح الهواتف" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها.

تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من موزع بشركة، مقيم بذات العنوان لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 7.5 مليون جنيهاً بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.