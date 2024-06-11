قضية حبيبة الشماع.. قرار جديد من القضاء بشأن سائق أوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف سائق أوبر على حكم سجنه 15 سنة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع.

كانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالمشدد 15 سنة وسحب رخصة القيادة وتغريمه 50 ألف جنيه.

نسبت النيابة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

كما حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.كانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع التي توفيت 15 مارس الماضي بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية تعرضها للخطف.