"بيرموا حجارة على العربيات".. الداخلية تكشف حقيقة إلقاء حجارة على السيارات بطريق العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سائق سيارة ربع نقل لواقعة إلقاء حجارة حال سيره بطريق العلمين اتجاه الإسكندرية مما أدى لحدوث كسر بزجاج السيارة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض "سائق سيارة ربع نقل" لكسر بالزجاج الأمامي للسيارة حال سيره بطريق العلمين اتجاه الإسكندرية وادعائه بقيام بعض الأشخاص بإلقاء حجارة تجاه السيارة قيادته مما تسبب في كسر الزجاج وتحذير قائدي السيارات من ذلك بدعوى أن الهدف من ذلك السرقة.

وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 29/5/2024 وحال عودته من محافظة مطروح بالسيارة قيادته وأثناء سيره بطريق (مطروح/ الإسكندرية الساحلي) بدائرة قسم شرطة برج العرب، فوجئ بارتطام جسم صلب بالسيارة، مما أدى لحدوث الكسر المُشار إليه دون حدوث ثمة إصابات له، فقام بالتوقف بجانب الطريق وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدات عالية، ونفى مشاهدته لثمة أشخاص بمكان الواقعة أو تعرض أحد له وعلل ارتطام قطعة الحجارة بسيارته نتيجة سقوطها من إحدى السيارات المارة بالطريق ولم يتهم أحد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.