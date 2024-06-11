شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. انتظروا مراجعة ليلة الامتحان لمادة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة الاقتصاد، وذلك استعدادًا لأداء الامتحان، الذي يعقد غدًا الأربعاء 12 يونيو 2024 لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

وتتضمن المراجعة النهائية لـ مادة الاقتصاد، شرحًا لأهم أجزاء المنهج ونماذج استرشادية لأسئلة امتحان آخر العام فى مختلف فصول المادة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمناهج الدراسية والاستعداد لأداء الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة المقرر أن يؤديه الطلاب غدًا الأربعاء، موضحة أن عدد الأسئلة فى امتحان الاقتصاد 25 سؤالًا، موضحة أن الأسئلة اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية، كما أن الأسئلة ستخاطب الفهم والتحليل ونواتج التعلم، وموزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة ومتوسطة وعليا.