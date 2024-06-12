رغم التصالح.. وصول أسرة ضحية عصام صاصا إلى محكمة زينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وصلت قبل قليل، أسرة ضحية عصام صاصا إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة زينهم بالقاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمة المطرب في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ.

واتشحت الأسرة بالأسود حزنا على رحيل ضحية عصام صاصا، وحضروا إلى المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى لحضور الجلسة مع المحامي علي فايز محامي ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا.

من جانبه قال علي فايز، محامي أحمد مفتاح محامي ضحية عصام صاصا صاحب واقعة الشدهس الشهيرة، إن أهالي الضحية أحمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني، مضيفاً أنه سيقر التصالح أمام محكمة جنايات الجيزة، اليوم نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة عصام صاصا للجنايات أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.