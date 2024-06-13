هل يجوز الحصول على قرض لأداء الحج؟ أزهرى يجيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تحدث الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مناسك الحج وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وعن الحج بتأشيرة غير رسمية، قائلاً: «إن طاعة الله لا تنال بالمعصية، والحج على القادر المستطيع والمقتدر على تحمل النفقة والمعونة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء ،أن من ضمن الاستطاعة هو تحمل تكلفة الإنفاق على الذهاب والطواف، مع سلامة الصحة الجسمانية لتأدية جميع مناسك الحج.

وحول إتاحة البنوك قروض للحج، علق رضا قائلاً: «هذا لا يرضى به الله ولا يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحملوا أنفسكم ما لا تقدرون عليه».

وتابع: «قروض الحج التي توفرها البنوك للمواطنين، هي حرام شرعًا، ويحرم أخذ أية قروض للذهاب إلى الحج».

وأوضح، أن التكبير باسم الله عند الذهاب إلى الحج؛ هو صورة من صور الإعلان عن الفرح والسعادة.

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