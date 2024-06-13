الداخلية تكشف تفاصيل تورط مجموعتين في تسريب امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات وجود مجموعتين على تطبيق "واتس آب" يدّعيان بقدرتهما على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك بعد عملية فحص دقيقة وتقنين الإجراءات.

ونجحت جهود الشرطة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج في تحديد الأشخاص القائمين على إدارة هاتين المجموعتين، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأدلة تثبت تورطهما في النشاط غير المشروع.

وفي تفاصيل الضبط، تم العثور على هاتفين محمولين يحتويان على آثار ودلائل تدين القائمين على المجموعتين، إضافةً إلى محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الغير قانوني.

وأقرّ المتهمان خلال التحقيقات بقيامهما بالواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.