أخبار مصر

قرار من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ "الخطيب وعباس"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق لجلسة 27 يونيو المقبل.

اتهم الخطيب وعباس في الدعوى "منصور" بسبهما وقذفهما في فيديوهات ومداخلات هاتفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا