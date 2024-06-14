شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تخفيضات فى أسعار اللحوم تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد العميد محمود السعدني العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، أن اللحوم التي يتم استقدامها من السودان وجيبوتي تخضع لكشوف طبية مكثفة قبل تورديها لمصر، وحينما تصل يتم الكشف على كل اللحوم للتأكد من خلوها من أي أمراض، فضلا عن توفير كل الإجراءات في المجازر لعمليات الذبح.

وأضاف محمود السعدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، أن لديهم أطباء وعناصر بيطريين للكشف على اللحوم، مؤكدا أن اللحوم آمنة تماما وأسعارها في متناول الجميع بتخفيضات تصل من 30% إلى 40%، موضحا أن الشركة المصرية للحوم والدواجن هي إحدى شركات الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين.

وأشار محمود السعدني، إلى أنهم ضخوا 150 طن لحوم اليوم لجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية والتعليمات، مشددة بأن كل المنافذ التابعة للوزاة تعمل خلال العيد، مفيدا بأن فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، كما أكد أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة وذات مذاق جيد.