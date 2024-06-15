شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى فاعل أساسى فى عملية التنمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدَر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية دراسة ميدانية عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي أوضح فيها المركز الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في مختلف القضايا، موضحًا أنَّ الفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني هي مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، فتعمل هذه المنظمات على تطوير المجتمع، وتتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية هو العنصر الأساسي في ضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان.

وكشفت الدراسة أنه تؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ وعليه جرى إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التي تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.