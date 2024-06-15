"هتك عرض قاصرات".. القصة الكاملة لاتهام مدرب "كيك بوكسينج" بالتحرش بفتيات في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة التجمع الخامس، حادث مؤسف حيث اتُهم مدرب "كيك بوكسينج" بالتحرش جنسيًا بعدد من الفتيات أثناء تدريبهن على رياضة الكيك بوكسينج.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات يتهمون فيه المدرب بالتحرش بها.

وقال أهل الفتاة في البلاغ إن المدرب "أ. ز" الشهير بـ"زاك"، قام بالتحرش بابنتهم وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب.

أوضح أهل الفتاة أن المدرب أوهم الفتاة بأن أفعاله تندرج تحت قواعد اللعبة.

فيما كشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن. حسبما ورد في التحريات.

وأكدت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق، أن المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.

من جانبها قررت جهات التحقيق المختصة حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات في القاهرة.