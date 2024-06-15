"بيحمي نشاطه بجرينوف".. سقوط مسجل خطر في قبضة الشرطة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بأسوان.

قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تمكن من ضبط عاطل له معلومات جنائية حال قيادته سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

عُثر بداخل السيارة قيادة المتهم (رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – 11 خزينة– عدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن خام الذهب).

وبمواجهته اعترف بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وحيازته الأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.