شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مركز المناخ: انكسار فى درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك

سعر لوحة سيارة "بطل - 7" يقترب من مليونى جنيه.. و4 أشخاص يتنافسون لامتلاكها

معهد الفلك: الخميس المقبل بدء فصل الصيف فى مصر ونصف الكرة الشمالى

وزارة الصحة تحذر من خطورة أشعة الشمس على الجلد.. وخبير: تسبب السرطان

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.. فيديو

بعثة الحج السياحى: نجاح التصعيد لمشعر عرفات وخطة محكمة للنفرة إلى المزدلفة

وزارة التموين: 60% زيادة فى معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة نفير حجاجنا من عرفات إلى المزدلفة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. ضخ كميات كبيرة من اللحوم فى منافذ الوزارة

غدا انخفاض طفيف في درجة حرارة أول أيام العيد والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين

شاهد احتفالات الركاب بالعيد من داخل قطار النوبة.. فيديو

لقطات حية لنفير حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر

تعرف على مدة انتظار المترو والقطار الخفيف خلال إجازة عيد الأضحى

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتى المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام

وفاة معلمة بالأزهر من محافظة الغربية أثناء وقوفها على جبل عرفات