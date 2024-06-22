شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تنساقوا خلف صفحات الغش

المالية: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات خلال 3 سنوات

وزارة التعليم: نشارك فى دراسة بيزا لقياس مهارات الطلاب فى 3 مجالات

الصحة: تسليم كروت المتابعة الطبية لـ39 ألفا و713 حاجا عقب عودتهم مصر

الصحة: فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وزير التعليم يصدر توجيهات بشأن مواعيد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة

وزارة التضامن تفتتح 37 عيادة "2 كفاية " جديدة لتنظيم الأسرة

الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول أسوان وتطوير الكورنيش بالمدينة