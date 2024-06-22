شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تنساقوا خلف صفحات الغش
المالية: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات خلال 3 سنوات
وزارة التعليم: نشارك فى دراسة بيزا لقياس مهارات الطلاب فى 3 مجالات
الصحة: تسليم كروت المتابعة الطبية لـ39 ألفا و713 حاجا عقب عودتهم مصر
الصحة: فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
وزير التعليم يصدر توجيهات بشأن مواعيد فتح لجان امتحانات الثانوية العامة
وزارة التضامن تفتتح 37 عيادة "2 كفاية " جديدة لتنظيم الأسرة
الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول أسوان وتطوير الكورنيش بالمدينة
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