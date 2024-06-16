شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تزويد منظومة معالجة النفايات الطبية بأجهزة فرم وتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 07:00 م

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جاري تزويد منظومة معالجة النفايات الطبية بعدد 2 جهاز فرم وتعقيم بسعة 1000 لتر بمحافظتي القاهرة وقنا.

ولفت إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج إلكتروني، لربط منظومة التخلص الآمن لـ النفايات الطبية الخطرة علي مستوي محافظات الجمهورية ، بنظام واحد يقوم بتسجيل دورة عمل النفايات الطبية من بدايتها حتي التخلص النهائي من نتاج المعالجة.

وقال إن ميكنة منظومة التخلص من النفايات تتضمن وحدة إدارة النفايات، ونموذج للتعاقدات الخاصة بإدارة النفايات، وسجلات المرور والمتابعة وإحكام الرقابة علي المنظومة، واستصدار التراخيص للمنشآت الصحية والشركات الخاصة بنقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة.

وأضاف أن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية تعمل من خلال 1200 عامل من القوي البشرية، وأجهزة فرم وتعقيم بإجمالي 48 جهاز علي مستوي محافظات الجمهورية، و175 محرقة للنفايات.