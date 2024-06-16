شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة من محافظة البحر الأحمر أثناء طوافها بالكعبة خلال أداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

توفيت إحدى الحجاج من محافظة البحر الأحمر أثناء أدائها فريضة الحج وهى الحاجة إيمان على موسى حسين، المقيمة بمدينة سفاجا، أثناء طوافها حول الكعبة لتأدية مناسك الحج بالأراضى السعودية، مرتدية ملابس الإحرام.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر لدفاتر عزاء في وفاة الحاجة إيمان، داعين الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، حيث أكد أحد أقارب الحاجة "ايمان" أنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الفقيدة بعد، حيث يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات داخل المستشفى السعودي الدولي، بمكة المكرمة، وسيصلي عليها في الحرم المكي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.



