شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: حكومة نتنياهو مددت تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية في الجيش والان مع تفاصيل الخبر

أفادت صحيفة هآرتس، أن حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مددت تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية فى الجيش 3 أشهر، جاء ذلك وفقا لما أفاد به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد دعا اليوم الأحد، حزب "معسكر الدولة" بقيادة بني جانتس إلى مغادرة حكومة بنيامين نتنياهو، وبحسب موقع سكاى نيوز، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بأنها "حكومة مجنونة".