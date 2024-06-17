شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الأول ×6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الأول وهو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادى عشر من ذى الحجة .

1 – هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الأول من أيام التشريق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم.

2-يبدأ رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى.

3-فتبدأ برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة

4-ترمى كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.

5-والأفضل فى رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلاً.

6- وترمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.