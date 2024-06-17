شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مستفيد من برامج المكتب الباباوى للمشروعات فى 10 سنوات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات في الكنيسة واحداً من أبرز المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يمول عدد كبير من المشروعات.

وأنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تشجيع المواطنين، وكان من الضروري دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوي للمشروعات في عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك، فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة لإلحتياجات الإنسانية.

وذكر الموقع الرسمى لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المكتب البابوى للمشروعات يلعب منذ إنشائه عام 2013 دورًا كبيرًا فى دعم احتياجات المجتمع المصرىخلال السنوات الثمانى الماضية، نفذ المكتب مشاريع وبرامج مختلفة، وقام بتشجيع جميع الإيبارشيات والكنائس فى كل من المدن والقرى على تنفيذ مشاريعتعزز التعليم والصحة.