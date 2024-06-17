شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجأة فى الطقس.. انخفاض بالحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، عن تغير مفاجئ فى حالة الطقس، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من( 3:2) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 42 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 46 درجة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.