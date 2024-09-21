الامارات | شرودر: طلبت من لاعبي النصر التحلي بالشجاعة أمام الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر ،عن خيبة أمله من ضياع الفوز من بين أقدام لاعبيه في مواجهة الوصل اليوم السبت، التي انتهت بفوز الأخير 3-1 في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال شرودر في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أتمنى أن لا أرى النصر الذي ظهر في الشوط الثاني أمام الوصل مرة أخرى، لقد لعبنا بطريقة غير التي اعتدنا عليها، كنا نرسل الكرات الطولية بشكل عشوائي للأمام، وافتقدنا أهم ميزة كنا نلعب بها وهي التحضير من المناطق الخلفية، نبهت على اللاعبين في أكثر من مرة، وقلت لهم يجب أن تتحلوا بالشجاعة وتلعبوا بطريقتكم المعهودة».

وأضاف: «فريقي كان ممتاز في الشوط الأول، خلقنا فرصة للتسجيل وكان بمقدرنا أن نسجل الهدف الثاني من فرصة علي مبخوت والتي تدخل فيها حارس الوصل ومنع انفراد تام بمرماه، وحتى قبل أن يُسجل علينا الوصل هدف التعادل ضاعت منا فرصة أخرى للتسجيل، أضعنا النتيجة من بين أيدينا وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها، لكن علينا أن نواصل العمل، ولا يجب أن تُحبطنا الخسارة».