أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد عن حالة طقس غد الذى يشهد جو شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..حركة حماس: حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعى ضد مدنيين عزل

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصا في محافظتي غزة والشمال، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وزارة‫ الزراعة: المجازر تستقبل 27 ألف أضحية خلال العيد‬

أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر استقبلت اليوم الثلاثاء 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين .

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى غدا لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة.

هتقفل المادة.. نموذج استرشادى لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان آخر العام في مادة اللغة العربية، إذ تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو بمادة اللغة العربية، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

60 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

يقدم ”الخليج 365” 60 سؤالًا اختياريًا هامًا في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب وطالبات الثانوية العامة، لن يخرج عنها امتحان آخر العام، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024، التي تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

طقس غد.. جو شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ارتفاع ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ37 ألفا و372 شهيدا و85 ألفا و452 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

فحص 13 مليونا و627 ألف مواطن بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 13 مليوناً و627 ألفاً و511 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

تعرف على شروط توثيق عقود زواج المصريين من الأجانب

يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات توثيق عقود زواج المصرى من أجنبية أو زواج المصرية من أجنبي، وحددت الجهات المختصة عدة أوراق وإجراءات يجب الالتزام بها وتقديمها بالشهر العقارى، ويستعرض الخليج 365 كيفية توثيق تلك العقود كالتالي:

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3130 جنيها للجرام

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2024 ليسجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بانخفاض حوالي 10 جنيهات.

4 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى المصرى التى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجارى، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 27 على استاد القاهرة الدولى.

جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025

يفتتح فريق ريال مدريد حامل اللقب مشواره فى بطولة الدورى الإسبانى الموسم الجديد 2024-2025 بمواجهة ريال مايوركا يوم 18 أغسطس المقبل، على ملعب استاد إيبيروستار، وجاء هذا بعد قرعة الليجا التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء.

تعرف على جدول مباريات برشلونة بالكامل فى الدورى الإسبانى موسم 2024-2025

أسفرت قرعة الدورى الإسبانى للموسم الجديد 2024 – 2025، عن مواجهة برشلونة لنظيره فالنسيا فى الجولة الأولى خارج أرضه، فى افتتاح مشواره بمسابقة الليجا يوم 18 أغسطس المقبل.

جدول مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز كاملا الموسم الجديد 2024-2025

أجرت رابطة البريميرليج صباح اليوم الثلاثاء قرعة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2024-2025، والتي ستنطلق يوم 16 أغسطس المقبل، وتستمر حتي 25 مايو من عام 2025.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى طريق صناعة الخير.. مبادرة صك الأضحية تستهدف توزيع 35 طن لحوم أضاحي و10آلاف كرتونة مواد غذائية.. الأمانات تنظم فعاليات ترفيهية للأطفال.. وسياسيون: رسم البهجة على وجوه الأسر البسيطة

تستكمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

شواطئ الإسكندرية تستقبل الملايين فى إجازة عيد الأضحى.. إغلاق 4 شواطئ بسبب ارتفاع نسب الإشغال لـ 100%.."السياحة والمصايف": استقبلنا 3.5 مليون شخص.. وحملات تفتيش لمنع استغلال الزائرين.. فيديو وصور



وأكد الدكتور محمد عبد الرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شواطئ الإسكندرية استقبلت 3.5 مليون مصيف خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصطافين إلى الشواطئ التى مازال بها نسب إشغال منخفضة .

ماذا جنت إسرائيل فى 8 أشهر من حرب غزة؟.. القتال يكلفها 73 مليار دولار ويكبد اقتصادها خسائر فادحة.. إبادة ينفذها نتنياهو ضد القطاع تفرض ثمنا باهظا على جنود الاحتلال.. وكولونيل ومقدم وقائد أبرز قتلى قواته



8 أشهر مرت منذ أن اندلعت الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في تلك الأشهر لم تجن تل أبيب إلا الدمار والخراب، وسفك دماء الأبرياء من أطفال ونساء فلسطيني المحاصرين، والممنوع عنهم الماء والدواء والغذاء برا وبحرا وجوا، ولولا القمع الصهيوني والاعتقالات والاعتداء على الحرائر من النساء، والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، لما انتفضت الفصائل في 7 أكتوبر من عام 2023، للرد على تلك الانتهاكات التي ينفذها جيش محتل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1948.

ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يودعون المشاعر المقدسة بالدموع.. أداء طواف الوداع بالحرم وسط استعدادات مكثفة والمدينة تتأهب لاستقبالهم.. مستشفى متنقل وأطقم طبية للطوارئ.. و251عربة كهربائية لنقل الحجاج..صور



في أجواء إيمانية امتزجت فيها مشاعر الفرح بالخشوع والامتنان، ولخصتها دموع الحجاج المتعجلين الذى أدوا طواف الوداع بالمسجد الحرام، وسيطرت عليهم مشاعر الفرح بإتمام مناسكهم .

مباريات قوية اليوم في المجموعة السادسة بـ يورو 2024.. البرتغال تفتتح مشوارها في البطولة بمواجهة التشيك.. كريستيانو رونالدو يتسلح بالأرقام قبل ضربة البداية بأمم أوروبا.. وتركيا تواجه جورجيا في المجموعة السادسة

يستهل منتخب البرتغال مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بمواجهة قوية أمام التشيك، في المباراة التي تجمع المنتخبين في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ريد بول آرينا"، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة الأوروبية المقامة حاليا على الأراضي الألمانية وتستمر حتى 14 يوليو.

عودة امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل بمادة اللغة العربية

تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

وزارة الصحة: انتظام تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ فى مراكز الرعاية 100%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في 23 محافظة في الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية.

المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى

496 مليار جنيه موازنة الصحة بزيادة 77.4 مليار عن المخصصات الدستورية

شهدت الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 زيادة المخصصات المالية للصحة، التعليم، التعليم العالى، والبحث العلمى، عن النسب الدستورية المنصوص عليها بحوالى 7.1%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه القطاعات على وجه التحديد.



