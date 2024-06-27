فليك يحسم مصير أراخو مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة -

حدد المدرب الألماني هانزي فليك مصير المدافع الأورجوياني، رونالد أراخو مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط رونالد أراخو بالرحيل عن برشلونة في الصيف الجاري لاسيما وأن هناك عدة عروض قوية على رأسها مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وتشيلسي للحصول على خدماته.

لب فليك بقاء رونالد أراخو مع الفريق، من أجل الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم القادم وفقا للصحفي الإسباني فيكتور مالو، المتخصص في تغطية أخبار برشلونة، كما يرغب الثنائي خوان لابورتا رئيس النادي والمدير الرياضي ديكو أيضًا في بقاءه مع الفريق.

أوضح التقرير أنه لا يوجد استعجال حول اجتماع وكلاء اللاعب مع إدارة النادي من أجل تمديد عقده، خاصة أن الطرفان متفقان على أن لديه عامين في عقده ولا توجد حاجة للتسرع.

ولكن تظل كل الخيارات متاحة إذا وصل عرض رسمي إلى البارسا للتعاقد مع أراخو مقابل 100 مليون يورو.

وكان أراخو قد انضم إلى رديف نادي برشلونة في عام 2018 قادما من بوسطن ريفر الأوروجواياني مقابل 4.7 مليون يورو، وتم تصعيده للفريق الأول في 2020، ويمتد عقده الحالي حتى 2026.

وشارك المدافع الأوروجواياني في 35 مباراة مع البارسا بالموسم الماضي بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا.