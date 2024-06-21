أخبار مصر.. الصحة: تسليم كروت المتابعة الطبية لـ39 ألفا و713 حاجا عقب عودتهم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان الصحة تسليم كروت المتابعة الطبية لـ39 ألفا و713 حاجا عقب عودتهم مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الأضحى.. تبدأ من 18 يوليوتصرف وزارة المالية، للعاملين بالجهات الإدارية للدولة، أول راتب بعد إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه، يأتي ذلك بعد تبكير صرف رواتب شهر يونيو خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو قبل إجازة العيد.

شركات التقسيط تضخ تمويلات بـ1.2 مليار جنيه لشراء "موبايلات" خلال 3 أشهرحصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.171 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الإلكترونيات تشمل هواتف محمولة "موبايلات" من 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الذى قدمته شركات التقسيط للعملاء خلال أول 3 شهور من العام الجارى لتستحوذ على نسبة 9.70% من إجمالي التمويل، وفقًا لتقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.

بورصة مصر الأولى عربيًا والرابعة عالميًا خلال الربع الأول من عام 2024تصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الأول الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، بعد صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99% متفوقة على بورصة المغرب التي حلت في المركز الثاني بنسبة 7.58%، ودبي في المرتبة الثالثة بنسبة 4.59%، والسعودية في المركز الرابع بنسبة 3.63%، يليها البحرين في المركز الخامس بنسبة 3.61%، وتونس في المركز السادس بنسبة 1.95%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1.21%، وأخيرًا الأردن بنسبة 0.17%، فيما تراجع بورصة أبو ظبي بنسبة 3.65%.

أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهاننشر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، وسجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وهي نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

ترتيب المربع الذهبى قبل مباراتى الأهلى والزمالك الليلةتقام اليوم الجمعة مباراتين من مؤجلات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري تجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام ومباراة الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولى.

تقارير.. مبابي قد يغيب عن موقعة فرنسا ضد هولندا بـ يورو 2024كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مهاجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي، قد لا يشارك خلال مباراة منتخب فرنسا المرتقبة اليوم ضد هولندا، في قمة دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة النمسا الماضية.

12 معلومة عن مواجهة الزمالك وفاركو فى الدوري الليلة.. التوازن شعار نتائج مواجهات الفريقين بعد 6 مباريات.. التعادل 2/2 يحسم المواجهة الأخيرة.. جوميز يحاول غسل أحزان خسارة المصري قبل مواجهة الأهلىيترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو بستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. حقائق من مواجهات الأهلى والداخلية قبل لقاء الليلة.. 13 انتصاراً و36 هدفاً للمارد الأحمر فى 18 مباراة.. ثنائية كأس مصر شعار المواجهة الأخيرة.. كولر يسعى لمواصلة الانتصارات لملاحقة بيراميدز على قمة الدوري المصريمباراة هامة تنطلق فى السابعة مساء اليوم تجمع بين الاهلى والداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

وزارة الصحة تكشف تفاصيل منظومة رقمنة خدمات صرف الألبان.. الوزارة: ميكنة 251 مركزا بالجمهورية كمرحلة أولى.. حسام عبد الغفار: ميكنة منظومة الألبان بإصدار تقرير مركزى بالمستحقين من الأطفال فى كل لجنة صرفكشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميكنة خدمات صرف الألبان المدعمة للأطفال من الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفوله مشيرة إلى أنها تستهدف ميكنة أكثر من 4 آلاف وحدة صحية فى محافظات الجمهورية.

8 شهداء و20 جريحا يصلون مستشفى المعمدانى إثر قصف طيران الاحتلال منزلا غرب غزةذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 7 شهداء و20 جريحا وصلوا إلى مستشفى المعمداني إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

المالية: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات خلال 3 سنواتأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط حتى 7 أو 10 سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس 2021 وحتى الآن، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها 20 عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة. ظهور مجموعة جديدة من صخور منقوشة بوجوه بشرية بعد انخفاض منسوب الأمازون.. صوركشف انخفاض منسوب المياه في نهر الأمازون عن منحوتات صخرية كانت في معظمها مغمورة بالمياه منذ نحتها قبل أكثر من ألف عام، حسبما قالت صحيفة اوجلوبو البرازيلية.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 46تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

تعرف على مميزات وخدمات صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج.. إنفوجرافنشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إنفوجرافا يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.

مصر للطيران تسير غدا 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسةتواصل مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لإستيعاب الحجاج الراغبين في العودة، حيث تسير مصر للطيران غداً السبت 19 رحلة جوية، منها 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير جدة - كوناكري، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة بخلاف رحلات خط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

الصحة: تسليم كروت المتابعة الطبية لـ39 ألفا و713 حاجا عقب عودتهم مصرأعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي على 39 ألفا و713 حاجاً مصرياً، وتسليمهم كروت المتابعة الطبية عقب عودتهم إلى مصر، حتى مساء أمس الخميس، وذلك من خلال فرق الحجر الصحي، في 6 مطارات مصرية.