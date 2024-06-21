شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة دروس اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة وأسئلة مهمة لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ”الخليج 365” تقديم مراجعات نهائية شاملة لمنهج مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات، وذلك استعدادًا لأداء امتحان آخر العام غدًا السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وفيما يلي شرح ملخص للوحدة السادسة بمنهج مادة اللغة العربية، على استعمالات (كم الاستفهامية وكم الخبرية - حروف الجر الزائدة - المنادي - استعمالات (ما - من - لا))، بالإضافة إلى تدريبات ونماذج أسئلة تحاكي أسئلة الامتحان، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة استعدادًا لأداء الاختبار فى المادة غدًا السبت 22 يونيو الجارى وفقًا للمواعيد فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



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