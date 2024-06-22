شكرا لقرائتكم خبر عن الإجابة الصحيحة لكلمة تتلظى" بامتحان العربى للثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيرت جملة" تتلظى الصدور لنعمتك" والتي وردت بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، الطلاب وكان من بين الاختيارات" تتطلع ـ تتناسى ـ تحقد ـ تتحسر"، وجاءت الإجابة الصحيحة " تحقد"

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدى بها عدد 528 طالبا وطالبة، بعدد 27 لجنة.



وتفقد الدكتور رضا حجازى عددا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفير الجو المناسب والطمأنينة.