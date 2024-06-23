شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. مشروعات تنموية بأسوان بـ26.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة أسوان نهضة ونموا بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى محافظات الجمهورية.. وتعد المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" من أبرز المشروعات التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتي تشهد معدلات إنجاز في كل يوم على أرض محافظة أسوان، فبعد توجيهات الرئيس السيسي بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمالي 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعا وكفرا وتابعا، فقد تم وجار تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة تجاوزت الـ 26.8 مليار جنيه، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية.

ويعتبر قطاع مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، حيث جار تكثيف الجهود للبدء في التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، ثم التشغيل التجريبي للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية داخل 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها قريباً، فيما تم إنهاء 92% من أعمال التسجيل لمواطني المحافظة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، وهناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة لتحقيق التكامل الجاد فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة، لتتحول هذه الصروح إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية.

كما تم مواجهة أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسواني، حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

واستكمالاً للنجاحات والإنجازات التي شهدتها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان، جار تنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري، لمنطقة "السيل" بما يسهم في تلبية احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية.



وبالنسبة لمحطات الصرف الصحي، تم إعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبي لأكبر مشروع للصرف المتكامل بقرية "الكاجوج" بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، والذي يخدم 13 قرية بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبالتوازي تم التشغيل التجريبي في نفس الوقت لـ 4 محطات آخري مدعمة من صندوق "تحيا مصر" تشمل تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة ( المضيق - مرواو - كلابشة)، بالإضافة إلى تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي ثم رفع مياه الصرف إلى محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مم مصنوع البولى إيثيلين عالي الكثافة HDPE.



وأعطت القيادة السياسية توجيهاتها بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة، وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسواني، مع تنفيذها على مراحل، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الاعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعي، وأيضاً من الشركات الاستثمارية بأعمال التنفيذ، ولذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في واجهة المدينة والتي تضم حديقة بلازا درة النيل، وحديقة السلام وميدان المحطة، وأيضاً السوق السياحي القديم بطول 2400 متر.



كذلك هناك ملحمة تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض أسوان ضمن الجهود الكبرى داخل الجمهورية الجديدة ، ومن بينها تنفيذ سلسلة مشروعات ممشى" أهل مصر" حيث تم ويتم استكمال أعمال تطوير وتجميل شامل للممشى بمدن أسوان وإدفو وأبو سمبل السياحية، وأيضاً لقرية فارس بمركز كوم أمبو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الستينيات من القرن الماضي.

"التحول الرقمي ومشروعات النقل"

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الانتهاء من 14 مشروعا تابعا لصندوق "تحيا مصر" في مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق "تحيا مصر" و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضاً 44.6 مليون جنيه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



أما بالنسبة لمشاكل الإسكان الأخرى المتعثرة منذ عام 2008 فتم وضع الحلول السريعة لها في جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدراو وأبو خليفة بإدفو بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" من أجل تحقيق رضا المواطن بتوفير بيئة نظيفة له، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التي تتميز بها عروس المشاتي تم تنظيم اصطفاف لمعدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة للارتقاء بآلية عمل النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية.



وتم افتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدي 82 خدمة متعددة للمواطنين، والمركز مربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لأدائها في أسرع وقت.



كذلك جار إنشاء 3 محاور وكباري عملاقة هي "كلابشة الحر" والذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021 بتكلفة إجمالية بلغت 1.050 مليار جنيه، ويصل طوله لـ 23 كم، وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، فيما جار العمل بمحور دراو الجديد والذي سيربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة والذي يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسة في الجانب الشرقي للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطول 17 كم.



وبالتوازي جار وضع اللمسات النهائية لمحور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، والذي يقترب من الانتهاء للافتتاح الرسمي له بعد تجاز نسبة التنفيذ به لـ 98.5%، وبتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه حيث يصل طوله إلى 5.4 كم، وبعرض 29 مترا، ويضم 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون من 2 كوبري ونفق تشمل كوبري النيل بطول 2076 مترا، ونفق وكوبري أسفل الطريق الصحراوي الغربي، وأعمال طرق بطول 3350 مترا، وتشتمل المكونات الرئيسية للمشروع على كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محورا وبطول 671 مترا، فضلاً عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة في مصر وتصل إلى 182 مترا، وسيسهم في الربط بين امتداد طريق (أسوان/ برانيس)، والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/ أسوان)، وكذا امتداد طريق (أسوان/ أبو سمبل) البري عابراً نهر النيل.



يتكامل مع ذلك إنشاء 2 كوبري علوي للسيارات والمشاة إحداهما أعلى مزلقان السيل الجديد وبتكلفة 139 مليون جنيه، والآخر أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان/ القاهرة الزراعي بتكلفة 210 ملايين جنيه، حيث تصل أطوال كل كوبري منهما للمداخل والمخارج إلى 2060 متراً.



وتوجد ملحمة عمل أخرى تم وجارى تنفيذها، والتي تتمثل في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 125 كم بين مدينتي أسوان والسباعية، وبتكلفة وصلت لنحو مليار جنيه، وأيضاً مشروع ازدواج طريق (أسوان / أبو سمبل) البري بطول 215 كم و(أسوان / توشكى) وبتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنيه، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضاً (توشكى/ أرقين) بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولي (الإسكندرية/ كيب تاون).

وفي نفس الوقت تم استكمال الأعمال بمشروع الطريق الإقليمي الشرقي العلاقي/ كوبري أسوان الملجم بطول 23 كم، وبتكلفة تصل لأكثر من 600 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية، وتتضمن الأعمال شق الجبال والتسوية والحفر والردم والتربة الزلطية بطول 11 كم وبعرض 13 متراً، ولتكتمل مسيرة البناء والتنمية والتعمير بتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الطرق والكباري، وغيره من قطاعات العمل العام.

"الخطة الاستثمارية وتعظيم الإيرادات"

يحتل الاهتمام بملف الاستثمار أولويات العمل في الفترة الحالية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تم عقد مؤتمرات الاستثمار داخل وخارج المحافظة، والعمل على الترويج لها، وتقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذي يساهم في جذب المستثمرين، وجرى وضع حجر الأساس لمصنعي إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي باستثمارات 850 مليون جنيه، كما تم افتتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالي 34 مصنعا، يخطط لافتتاحها وتشغيلها على مراحل، والتي تسهم في توفير المئات من فرص العمل للشباب.



وتواكباً مع ذلك جارى حالياً إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر جنوب أسوان على مساحة 600 فدان، تشمل مجمعا للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانا، وكذا موقف دولي لشاحنات نقل الصادرات إلى دولة السودان، والأسواق الإفريقية على مساحة 168 فدانا، علاوة على قرية للبضائع وخدمات تجارية وبنكية وسياحية، ويأتي ذلك ضمن رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والاقتصاد نحو الأسواق الإفريقية من خلال خلق قاعدة تتمثل في هذه المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة.



كما تم بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملي ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، وأيضاً مجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية، بالإضافة إلى مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، وبمساحة 29 فدانا، وهو الذي توازى مع فتح مصنع لإنتاج الكحول في ذروة جائحة "كورونا" بعد إنهاء التعقيدات الروتينية المتعلقة به.



كما تم تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2023 - 2024) باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى توفير اعتماد إضافي بمبلغ 70.8 مليون جنيه للخطة الأصلية والمقدرة بمبلغ 610.9 مليون جنيه، كما تم إضافة حافز تميز أداء للخطة بمبلغ 45.7 مليون جنيه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة في وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية، ويتم العمل حالياً في إجراءات الطرح والترسية للخطة الاستثمارية العام المالي القادم (2024 - 2025)، والمخصص للمحافظة منها اعتمادات مالية 739.4 مليون جنيه.



وفي ديسمبر 2021.. افتتح الرئيس السيسي مشروع "بنبان" لتوليد الطاقة الشمسية، والذي يعتبر من المشروعات العملاقة والرائدة ليس في محافظة أسوان فقط، بل على مستوى العالم حيث أنه يضم حالياً 32 محطة شمسية يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والشرق الأوسط، ونجح المشروع في إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، والمشروع في مرحلته النهائية سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة، وهو يعادل ما ينتجه السد العالي.



كما تم تنفيذ أول محطة شمسية بقدرة 25 ميجا فولت/ أمبير، وطرح تركيب عدد 2 محطة شمسية أخرى تتراوح قدرتها ما بين 200 إلى 500 ميجا فولت، بالإضافة إلى تجديد شبكات المياه وإنارة الشوارع والطرق الرئيسية بالطاقة الجديدة والمتجددة بقرية "فارس" والتي تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة كنموذج سيتم تعميمه على 175 قرية مصرية بعد أن أصبحت مجتمع ريفي يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تماماً من الانبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئي.