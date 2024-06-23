شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الجيزة 22 يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 09:34 م

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني على النحو التالي:

- المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م

- المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثانى الإعدادى خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م

- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024 م

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024 م

- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 اغسطس 2024.



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