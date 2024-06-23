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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الجيزة 22 يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأحد، 23 يونيو 2024 09:34 م
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني على النحو التالي:
- المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م
- المرحلة الإعدادية
للصفين الأول والثانى الإعدادى خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024 م
- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024 م
- الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024 م
- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 اغسطس 2024.
امتحانات
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