بقيمة 2.5 مليون.. ضبط عُنصر إجرامي بـ آيس وهيروين في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بمطروح وبحوزته كمية من مخدري الآيس والهيروين، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.5 مليون جنيه.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، أفادت بقيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.510 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.