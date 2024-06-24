بقيمة 2.5 مليون.. ضبط عُنصر إجرامي بـ آيس وهيروين في مطروح

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، أفادت بقيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بمطروح وبحوزته كمية من مخدري الآيس والهيروين، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.5 مليون جنيه.

محمد يوسف

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