شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 40 ألفا و238 طن بضائع عامة بينها 6682 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 24 يونيو 2024 03:09 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35802 طن تشمل : 6826 طن يوريا و 4000 طن مولاس و 7441 طن أسمنت صب و 2726 طن رمل و 14809 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40238 طن تشمل : 13294 طن حديد و2237 طن ذرة و 2475 طن خشب زان و 6682 طن قمح و 4950 طن فول صويا و 9700 طن خردة و 900 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40494 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124123 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3654 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5095 حركة.
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