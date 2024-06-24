حالة الطقس غدا.. الأرصاد تُحذر: شديد الحرارة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، الإثنين، إنه يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن طقس غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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