غلق كوبري طه حسين كليًا لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبري طه حسين.

تستلزم أعمال الصيانة الغلق الكلي لكوبري طه حسين بالاتجاه القادم من محور ياسر رزق تجاه محور الفسطاط، والاتجاه القادم من محور الفسطاط تجاه محور ياسر رزق، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 6/7/2024 وحتى الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 13/7/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.