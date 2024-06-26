شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع السيارات المهملة من الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع السيارات المهملة من الطرقات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع السيارات المهملة من الطرقات.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع السيارات المهملة من الطرقات، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع السيارات المهملة من الطرقات.