شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة واتس آب الجديدة لإنشاء الأحداث فى المحادثات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

طرح واتس آب ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء الأحداث، وكانت الميزة مقتصرة على المجتمعات فقط في وقت سابق، ولكن يبدو أن واتساب يفكر الآن في توسيع هذه الميزة لتشمل الدردشات الجماعية العادية أيضًا لتحسين التعاون والتنسيق.

ووفقًا لما ذكره موقع "india today"، هذا يعني أنه يمكن الآن إنشاء الأحداث دون الارتباط بأي مجتمع، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إدخال تفاصيل الحدث مثل الاسم والوصف والتاريخ والموقع الاختياري وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

إنشاء حدث في الدردشات الجماعية

اضغط على خيار مشبك الورق، يستخدم التطبيق لسحب الخيارات لإضافة صورة ومستند وصوت وجهة اتصال وموقع وإضافة استطلاع، وبعد التحديث، سيضيف التطبيق خيارًا آخر لإنشاء حدث.

بمجرد الإنشاء، يمكن للأعضاء داخل الدردشة الجماعية عرض دعوات الأحداث وقبولها، بينما يحتفظ المنشئ بالقدرة على تحديث تفاصيل الحدث حسب الضرورة.

من المهم ملاحظة أن الأحداث دائمًا ما تكون مشفرة بشكل آمن من طرف إلى طرف.

وهذا يعني أن المشاركين في المحادثة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى تفاصيل الحدث والاتصالات، مما يضمن الخصوصية والسرية لجميع أعضاء المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن هذا إصدار أوسع، فإنه حتى الأشخاص في الإصدار الثابت يمكنهم الآن تجربة الأحداث في محادثاتهم الجماعية العادية.

يتم طرح التحديث بطريقة تدريجية، ومن ثم، فإن ميزة الحدث للمحادثات الجماعية متاحة لبعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت آخر تحديثات WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play، وسيتم طرحها لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأيام القادمة.

يقوم WhatsApp بإعلام المستخدمين عند فشل تحميل الوسائط الخاصة بهم، ونظرًا لأن WhatsApp يعمل باستمرار على تحسين منتجاته، فإن تطبيق المراسلة لديه خطط لإجراء اختبار اتصال للمستخدمين عند فشل مشاركة الوسائط الخاصة بهم.

تهدف هذه الميزة، التي تم تقديمها في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل iOS، إلى إعلام المستخدمين على الفور إذا تم إيقاف تحميل الوسائط مؤقتًا أو فشل، دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

توفر الميزة الجديدة تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة تحميلات الوسائط، وعندما تتم مقاطعة التحميل بسبب مشكلات في الاتصال أو التبديل إلى تطبيق آخر، سيتلقى المستخدمون إشعارًا يشير إلى الصورة أو الفيديو المتأثر.

تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة مشاركة الملفات بشكل عام من خلال ضمان إعلام المستخدمين بشكل مستمر بتحميلات الوسائط الخاصة بهم.

كما أنه يدعم تحديث التطبيقات في الخلفية، مما يساعد على تحميل الرسائل بشكل أسرع ويضمن تحميل الوسائط بشكل سلس حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا بشكل نشط.