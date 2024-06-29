شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام طلائع الجيش فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والطلائع مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الطلائع فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.