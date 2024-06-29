شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قلته يختتم المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المايسترو جورج قلتة فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس، اليوم السبت، وهو الحفل الذى يحمل اسم "حفل روح العرب" ويشهد انطلاق أولى حفلات الأوركسترا السيمفوني العربي، التي تجمع ما يزيد على ثمانين عازفًا وفنانًا من مختلف الجنسيات العربية تحت قيادة مصرية للمايسترو جورج قلته.

ويعيد حفل "روح العرب" إحياء الموروث العربي الموسيقي بشكل اوركسترالي عصري يجمع مختلف ألوان التراث الموسيقي وأشهر الأغاني العربية مع توليفة أوركسترالية تمزج بين التخت العربي والآلات الغربية الحديثة بمشاركة فنانين من السعودية وتونس ولبنان والجزائر وسوريا واليمن ومصر.

كما يشهد الحفل مشاركة فنية خاصة لستة فنانين عرب، هم الفلسطينية رلى عازر والعراقي إيلاف سعيد والسوداني أحمد سيف والمغربية عبير العابد إضافة إلى التونسي محمد الجبالي والسعودي علي مبارك، بتوزيع أوركسترالي زياد الزواري وقيادة المايسترو جورج قلته.

كما يستضيف حفل روح العرب إحدى عشر عازفا، هم عازف العود اليمني هيثم الحضرمي وعازف الفلوت السورية نيسم جلال وعازف الباتري مأمون الدهان من الجزائر، بجانب عازف الكمان التونسي زياد الزواري وعازف البيانو اللبناني إلي معلوف وخمس عازفي آلات نحاسية من مصر وعازف إيقاع من السعودية.

ويأتي حفل "روح العرب" ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويعد بداية انطلاق لسلسة من الحفلات الموسيقية للأوركسترا السيمفوني العربي تحت قيادة المايسترو جورج قلته.