أخبار مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى.. العملة الأمريكية تتراجع 35 قرشا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى.. العملة الأمريكية تتراجع 35 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الأربعاء، 26 يونيو 2024 06:43 م

شهد سعر الدولار في السوق المصرية مقابل الجنيه تحرك ملحوظ نحو الهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، ليهبط الدولار في البنك الأهلي من 48.43 جنيه للبيع ليسجل 48.08 جنيها بانخفاض 35 قرش تقريباً وسجل الدولار هبوط في كافة البنوك.


سعر الدولار في مصر الآن بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء سجل 48.09 جنيها للبيع وهو أعلى سعر سجله الدولار في البنوك بختام التعاملات اليومية، في المقابل سجل أعلى سعر للشراء الدولار 47.99 جنيها.

 

b9a034a67f.jpg

سعر الدولار في البنك المركزى المصري
 

47.99 جنيه للشراء.

48.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

f1331f357f.jpg

سعر الدولار فى بنك مصر

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

47.98 جنيه للشراء.
48.08 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements