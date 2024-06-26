شكرا لقرائتكم خبر عن حل امتحان الفرنساوى 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك كاملة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل طلاب وطالبات الثانوية العامة عن إجابات امتحان مادة اللغة الفرنسية، الذى عقد أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وشملت "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية كلغة ثانية"، فى ثانى أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بالمواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان مادة اللغة الفرنسية، ويبلغ عددهم 586750 طالبا وطالبة، أن معظم أسئلة امتحان اللغة الثانية فى الفرنساوى مباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير وللطالب المتميز، موضحين أن جزئيات الأسئلة تخاطب المستويات العقلية البسيطة ووأضحة فى صياغتها وغير معقدة، إذ تضمن الامتحان 31 سؤالًا، منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى.

وينشر ”الخليج 365” فى السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسي.