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مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه بمراجعة قرار غلق المحلات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي طالب بمراجعة قرار غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساءً وفقًا لمعلومات لدي وإنهاء أزمة الغاز بالمصانع، معلقا: "لو عاوز تقفل يكون بالنهار ساعتين تلاتة مش باليل".

وعلق "بكري"، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "علمت أن الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بناء علي توجيهات رئاسية".

وتابع مصطفى بكري قائلا: الاقتراح الذي يدرس حالياً الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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