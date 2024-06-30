عمرو دياب في ليلة صيفية ضخمة بـ مراسي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة -



أحيا الهضبة عمرو دياي عمرو دياب حفلا ساهرا بمنتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

وكعادته صعد الهضبة الى المسرح على انغام اغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور .

وقدم الفنان عمرو دياب فاصلا من أجمل اغنياته مثل بحبه ، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها .

وواصل الهضبة تقديم اشهر اغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة ، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم اغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر ان الفنان عمرو دياب طرح أمس ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر أمير محروس .

وفور طرح الاغنية تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس في مصر .

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس. أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم. أما أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم “مكانك”، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 45 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة