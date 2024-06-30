يورو 2024.. غيابات مؤثرة تضرب صفوف منتخب إنجلترا قبل صدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، مواجهة قوية أمام منتخب سلوفاكيا اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

غيابات منتخب انجلترا

وشهدت تدريبات منتخب إنجلترا غياب ثنائي الفريق ديكلان رايس وكيران تريبير، قبل المباراة القادمة في دور الـ16 من منافسات يورو 2024.

وتأهلت إنجلترا إلى منافسات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، متصدرة مجموعتها بـ 5 نقاط، لتلاقي منتخب سلوفاكيا يوم الأحد القادم.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تدريبات إنجلترا الخميس، شهدت غياب الثنائي ديكلان رايس وكيران تريبير، وتدربا بصورة منفردة، ويخشى ساوثجيت من عدم جاهزيتهما في الوقت المناسب قبل مباراة سلوفاكيا.

من ناحية أخرى عاد لوك شاو إلى تدريبات إنجلترا الجماعية، وتشير التقارير إلى جاهزيته لمباراة سلوفاكيا.