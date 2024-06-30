رسمياً.. لافيينا يتعاقد مع يوسف الصعيدي في صفقة انتقال حر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي لافيينا بقيادة أحمد صلاح الذى ينافس بدورى المحترفين، في التعاقد مع يوسف الصعيدي لاعب وسط نادي سمنود، في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي لافيينا في الصعود لدورى الممتاز .

أكد أحمد صلاح المدير الفني للافيينا أن بداية فترة الإعداد ستكون خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل ، مشيرا أنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة احتياجات الفريق من التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر من أجل المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم الجديد .

وأضاف المدير الفني للافيينا أن هناك ورش عمل مع مدربين قطاع الناشئين طوال الفترة الماضية لوضع استراتيجية محددة للعمل خلال الموسم الجديد في ظل سعى الإدارة نحو الإستعانة بعدد من لاعبى القطاع للمشاركة مع الفريق الأول .

وشدد أحمد صلاح أن هناك دعم كبير من محمود الأسيوطى رئيس النادى مؤكدا أنه يدعم الجهاز الفني ويلبى كافة الطلبات من أجل تحقيق حلم الصعود .

واحتل لافيينا الموسم المنصرف المركز الرابع برصيد 48 نقطة بجدول ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين.