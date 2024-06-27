جمارك مطار القاهرة تضبط 12 محاولة تهريب جمركي خلال شهر يونيو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى خلال شهر يونيو الجارى لركاب قادمين من الخارج.

وكانت المحاولات ال 12 فى الإدارات الجمركية الثلاثة بمبنى جمارك الركاب رقم 3 ( الثانية والثالثة والرابعة ) والإدارة الثانية بالصالة الموسمية تحت إشراف كل من الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة والدكتور عبد العظيم حماده مدير الادارة الأولي والدكتور سيد ممدوح مدير الإدارة الثانية ورأفت وهيب مدير الإدارة الثالثة ومحمد رمضان الدمرداش مدير الادارة الثانية بالصالة الموسمية بالتعاون مع نوابهم أحمد الدلهماوى وأحمد ابو بكر أميره طلبه وتامر قاسم ومدحت رجب.

وشملت المضبوطات كمية من المخدرات والأقراص المخدرة والمشغولات الذهبية والعاج (سن الفيل) وأدوات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة والساعات ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.