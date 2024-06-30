شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البطالة بين السعوديين.. مؤشر قوي على الحراك الاقتصادي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز اقتصادي قياسي جديد، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أقل مستوى تاريخي لها وتصل إلى 7.6 ٪، حيث ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفع ليصل نسبة 47.5٪.

ويأتي هذا الرقم التاريخي مسنجمًا مع حزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل السعودي، ما أدى للانخفاض المتواصل مع معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 7.6% مقارنة بـ (7.8%) في الربع الرابع من عام 2023م - وهو ما يعكس المضي نحو الوصول بمعدل البطالة إلى 7% قبل عام 2030.



الإنجاز ترجمته أيضًا نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2024 ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.4٪ وهو ما يؤكد رغبة السعوديين في المساهمة القوية بالحراك الاقتصادي الوطني وقدرة السوق السعودي على استيعابهم.

ويواصل السوق السعودي الاستثمار في الكوادر



السوق السعودي يستمر في تحقيق مستويات تاريخية لعمل المرأة ويخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.1- نقطة وصولا إلى (14.2%) في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ (16.3%) في الربع الأول من عام 2023م.

يتزامن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في الأنشطة غير النفطية مع الانخفاض في معدلات البطالة للسعوديين الذكور والإناث وهو ما يؤكد قوة السوق السعودي وقدرته على الاستثمار في أبناء الوطن وجذبهم للمساهمة الفاعلة في التنمية.

الإنجاز ترجمته أيضًا نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2024 ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.4٪ وهو ما يؤكد رغبة السعوديين في المساهمة القوية بالحراك الاقتصادي الوطني وقدرة السوق السعودي على استيعابهم.ويواصل السوق السعودي الاستثمار في الكوادر السعودية ، ويزيد من وتيرة معدلات التوظيف خلال الربع الأول من 2024 ويحقق انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 7.6٪ مع زيادة المشاركة الاقتصادية.السوق السعودي يستمر في تحقيق مستويات تاريخية لعمل المرأة ويخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.1- نقطة وصولا إلى (14.2%) في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بـ (16.3%) في الربع الأول من عام 2023م.يتزامن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في الأنشطة غير النفطية مع الانخفاض في معدلات البطالة للسعوديين الذكور والإناث وهو ما يؤكد قوة السوق السعودي وقدرته على الاستثمار في أبناء الوطن وجذبهم للمساهمة الفاعلة في التنمية.

الحراك الاقتصادي الوطني