تحذيرات بتجنب نباتات أثناء التنزه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

حذّرت إمارة منطقة المدينة المنورة، من الاقتراب أو لمس أو تناول بعض النباتات الجميلة والمُزهرة أثناء التنزه في الطبيعة، وذلك لكونها قد تكون سامة ما يعرّض حياة المتنزهين للخطر.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة التوعية البيئية تزامناً مع حلول فصل الصيف، حيث شملت هذه النباتات: نبات الحنظل الذي قد يؤدي الإفراط في تناوله للوفاة، فضلاً عن تسبب الجزء اللحمي والبذور في الإصابة بالإسهال.

كما أوصت إمارة المنطقة بتجنب نبات الأرغمون، الذي يتسبب أكله في الهلوسة الشديدة والتشنج وقد يؤدي إلى الوفاة، ونبات الحرمل السام الذي يسبب سرعة التنفس والارتعاش والشلل، ونبات العشر السام الذي يحمل عُصارة لبنية تسبب فقد البصر.

وتزدان منطقة المدينة المنورة بالعديد من المتنزهات الطبيعية التي توفّر للسكان والزائرين تجربة سياحية مميزة، وأبرزها وادي العقيق والجبل الأخضر، فضلاً عن الحدائق والمتنزهات العامة التي تزخر بها المنطقة.

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